الزراعة تصدر بيانا مهما حول تقلبات الطقس وتأثيرها على المحاصيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد على فهيم المنسق العلمى للجنة متابعة التغيرات المناخية، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة، استمرار وجود الكتلة الدافئة والتى تسبب ارتفاع آخر فى الحرارة لتكون من 35 إلى 37 فى معظم الجمهورية، ثم تسيطر كتلة شمالية باردة مرة أخرى ليحدث انخفاض كبير فى الحرارة بداية من الخميس على شمال الجمهورية ثم تعم كل الأنحاء يوم الجمعة، ويستمر الانخفاض طول الأسبوع القادم.

وتابع: تستمر الأجواء باردة ليلا مع هبات رياح متوسطة إلى قوية تبدأ من بعد ظهر يوم الأربعاء على مناطق الدلتا ثم تستمر متفرقة أيام الخميس والجمعة والسبت، مضيفا: "نخلى بالنا من موضوع رى القمح فى الأيام دى"، وعليه استمرار معاناة أشجار الفاكهة الصيفية (مانجو، برتقال، زيتون، كمثرى، برقوق، مشمش، خوخ، نخيل) فى تأخر العقد أو زيادة تساقط العقد الصغير، مطالبا بعدم الاستعجال فى رش الجبرليك بالعنب.

وأضاف: "زيادة معدلات التنفيل فى الخضر الصيفية (بطيخ، كنتالوب، شمام، طماطم"، الجو هيعاند الفاصوليا الصيفى المتأخرة (ودى محتاجة معاملة خاصة) وكذلك الخضر الصيفية حديثة الشتل أو الزراعة، وستكون معدلات إنبات ونمو ضعيفة للمحاصيل الصيفية (ذرة ، فول صويا، عباد شمس ، سمسم ، فول سودانى، بطيخ لب"، وسيكون الجو مناسبا جدا للمحاصيل الشتوية (القمح والفول والشعير) والمحاصيل الأرضية فى أواخر عمرها (البطاطس والبصل والثوم والبنجر) والمحاصيل الطبية العطرية (كمون ، يانسون، كسبرة ، شمر، كراوية".