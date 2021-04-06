عاجل- الجيزة تصدر بيانا بشأن موائد الرحمن والخيم الرمضانية

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر إقامة موائد الرحمن بالأحياء والمراكز والمدن، وحظر إقامة أى فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام وذلك للحد من التكدسات المرورية بالشوارع والميادين خلال شهر رمضان المعظم.





كما قرر محافظ الجيزة حظر إقامة أى فروشات على الأراضى الفضاء بدون ترخيص وكذلك حظر إقامة الزينات الكهربائية. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم وحال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا. وقال المحافظ إن القرارت تأتى فى إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة، وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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