بقيمة 93.5 مليون يورو.. المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق دولى بتشاد

جدة - نرمين السيد - وكشف فاروق فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة قد فازت بالمشروع بعد منافسة كبيرة مع عدد من الشركات إلا أنها تفوقت نتيجة خبرتها الكبيرة وجودة أعمالها، مشيرا إلى أن المشروع تابع لوزارة البنية التحتية بتشاد ويقوم بتمويله البنك الإسلامى للتنمية، ويعتبر جزء من الطريق الدولى الرابط بين مدينة أنجمينا العاصمة التشادية ومدينة الخرطوم العاصمة السودانية، إذ تبعد مدينة أبشا ألف كم تقريبا شرق العاصمة التشادية.

وأشار رئيس المقاولون العرب إلى أهمية الطريق الكبيرة فى دفع عجلة التنمية التجارية، والإقتصادية والإجتماعية لشرق دولة تشاد نظرا لقربها من السودان، ويبلغ طول الطريق95 كم، و بعرض 10 أمتار ومدة تنفيذه 36 شهرا مع مراعاة فترات التوقف بسبب الأمطار.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن المشروع يشمل تنفيذ 5 كم من الطرق الداخلية للمدينة، وكذلك إنشاء محطة لقياس الوزن، وأسوار من الخرسانة المسلحة لبعض المدارس الموجودة بالمدينة و10 آبار للمياه، وأعمال صناعية منها 8 كبارى بأطوال مختلفة وكذلك إنشاء عدايات بأبعاد مختلفة بإجمالى 8 آلاف متر طولى على طول الطريق، واستراحة بإجمالى مساحة 1.500 متر مسطح، وكذلك تقوم الشركة بتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على مداخل المدن و القرى التى تقع على الطريق.

واختتم المهندس سيد فاروق بأن الشركة نفذت العديد من مشروعات الطرق والمبانى وحاليا تنفذ أعمال تدعيم طريق جيلنجدنج - بونجور وإنشاء 10 كم طرق داخل مدينة بونجور، كما يجرى إنشاء مبنى وزارة الخارجية وكذلك مبانى فرع جامعة الإسكندرية و تشمل مبنيان لكليتى الطب البيطرى والزراعة،وأن الشركة سبق أن حصلت على وسام فارس من دولة تشاد تقديرا لما قامت به من تنفيذ مشروعات طرق ومبانى و تعمل فى تشاد وكل البلدان الإفريقية الشقيقة من أجل المساهمة فى تنميتها و نقل الخبرات لأبناءها.