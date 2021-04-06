مشروع القرن.. كل ما تريد معرفته عن مشروع «مستقبل مصر»

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروع "مستقبل مصر" يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.

وأوضح المتحدث في بيان، أن المشروع يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.

ترصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن مشروع "مستقبل مصر".

- يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور "روض الفرج - الضبعة الجديد".

- بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية.

- مزود بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية.

- يشمل آلاف أجهزة الري المحوري "بيفوت" و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجاوات

- يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.

- يتضمن المشروع شبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم.

- يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة.

- يجعل المشروع مقصدًا زراعيًا جاذبًا للمستثمرين.

- يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة.

- إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع.

- يتضمن شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول 500 كم.

ويعود مشروع مستقبل مصر إلى عام 2010، حيث كان يرغب البنك الدولي في تمويله، إلا أن المشروع توقف عند قيام أحداث 25 يناير، ليأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأمر بإحياء المشروع مرة أخرى وتنفيذه بدعم مئة في المئة من الدولة المصرية، لذا أطلق عليه الكثيرون "مشروع القرن"، فهو يمثل أهمية قصوى لمصر وبمثابة حلم سينقل مصر إلى عالم التنمية بشكلٍ أسرع.

مشروع مستقبل مصر على طريق الضبعة، مساحته مليون فدان، ويعمل به 70 مستثمرًا يزرعون في هذا المشروع، كما يوجد 1200 جهاز ري محوري متركز في المشروع.

تم زراعة ما يقرب من 170 ألف فدان، كما أنه يحوي محطة كهرباء عملاقة بطاقة 500 ميجا وات، وسيتم حفر ترعة الكرامة ضمن مشروع مستقبل مصر لنقل مياه النيل من الرياح الناصري ومن فرع رشيد إلى قلب الصحراء الغربية.

يشارك فيه مئات العمال، رافعين شعار "مش هنّام"، حيث يعمل هذا المشروع على زراعة أجزاء كبيرة في الصحراء الغربية، التي دومًا يبتعد عنها المزارعين نظرًا لقسوة تربتها ودرجة الملوحة بها.

قيادات المشروع أعلنت أنها تستهدف زراعة 8 ملايين فدان من بداية طريق الضبعة حتى العلمين وحدود ليبيا، ما يوفر إنتاج زراعي كبير، كما أن الشركة التي ستنفذ ترعة الكرامة هي "رينكي" الأمريكية، وهي المختصة بحفر الترع في دول العالم كافة، كما أن أقل ربح يمكن أن تحققه العمالة هناك من 4 إلى 5 آلاف شهريًا.