تكريمًا لدورهم.. بدء تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا

/625883/تكريما-لدورهم-بدء-تطعيم-العاملين-بهيئة-قناة-السويس-بلقاح-كورونا

تكريمًا لدورهم الكبير، خصوصًا بعد نجاحهم الأخير في تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن"، بسواعد مصرية خالصة، حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على متابعة تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا، صباح اليوم، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزيرة هنأت الفريق أسامة ربيع على نجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وعودة حركة الملاحة بقناة السويس.

وأشار في بيان، إلى أن الوزيرة أكدت حرصها على تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بالتوازي مع الفئات المستحقة بتلقي لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن، كما تبادل كل من وزيرة الصحة والسكان ورئيس هيئة قناة السويس الدروع التذكارية.

ومن جانبه توجه الفريق أسامة ربيع بالشكر للدكتورة هالة زايد لحرصها على تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس، بلقاح فيروس كورونا، مشيدًا بجهودها في التصدي لفيروس كورونا وتوفير اللقاحات لكافة المصريين، كما ثمن دورها الكبير في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والاهتمام بالصحة العامة، من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة.