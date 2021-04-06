/625880/تعرف-على-موعد-مباراة-ريال-مدريد-وليفربول-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق ريال مديريد مباراته أمام فريق ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقام المباراة على ملعب "ألفريدو دي استيفانو"

فريق الريدز تأهل لهذا الدور بعد أن فاز في دور ال 16 على فريق أر بي ليبزيج ذهابا وعودة بنتيجة 2-0 لكل مباراة ليصبح مجموع أهداف المبارتين 4 أهدف مقابل لاشئ , بينما تأهل ريال مدريد لهذا الدور بعد فوزه على فريق أتالانتا في ايطاليا 1-0 ثم يعود ويفوز في أسبانيا بنتيجة 3-1

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تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

قائمة ريال مدريد لمباراته امام فريق ليفربول

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

وكانت اخر مواجهات ريال مدريد أمام فريق إيبار والتي انتهت بنتيجة 2/0، يقع الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق، متفوق علية برشلونة برصيد 3نقاط من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدف. الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام 17 هدفا البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد 16 هدفا الإنجليزي دومينيك كالفيرت مهاجم إيفرتون 14 هدفا

هدافي الدوري الاسباني

ليونيل ميسي برشلونة برصيد 23 هدف لويس سواريز أتلتيكو مدريد برصيد 19هدف جيرارد مورينو فياريال 19هدف كريم بنزيما ريال مدريد برصيد18هدف.

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ان النجم البلجيكي إيدين هازارد رغم عودته للمران الجماعي للملكي لكنه سيغيب عن لقاء ليفربول المقرر إقامته اليوم في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات الفريقين

إلتقى الفريقان في 5 مواجهات من قبل، فاز فريق ليفربول ثلاث مرات، بينما ريال مدريد فاز في مبارتين أحرز فيهم 4 أهداف، فيما سجل الريدز أحرز 6أهداف.