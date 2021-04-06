جامعة الإسكندرية توافق على إعادة طبع ونشر كتاب تاريخ البحرية المصرية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والقوات البحرية المصرية لإعادة طبع ونشر كتاب "تاريخ البحرية المصرية".





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