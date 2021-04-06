تحت شعار «أفكار بقدرات خاصة».. انطلاق هاكاثون التكنولوجيات المساعدة 8 أبريل

جدة - نرمين السيد - تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة هاكاثون التكنولوجيات المساعدة تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة" وذلك فى الفترة من 8 إلى 10 أبريل بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية.





ويأتى الهاكاثون فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأكاديمية والتى من أهم أهدافها تشجيع البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيات المساعدة لتعظيم الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع.

وسيجمع الهاكاثون الباحثين والمطورين فى مجال التكنولوجيات المساعدة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات والخريجين والطلاب فوق 18 عامًا والأشخاص ذوى الإعاقة المبدعين، ذلك لبحث ومناقشة موضوعات متعلقة بمجال دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم والعمل على تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير منتجات أو تطبيقات لخدمة هؤلاء الأشخاص.

وخلال فترة الهاكاثون سيمر المشاركون بورش عمل مختلفة تتضمن الابتكار والتصميم واختبار الأفكار، بالإضافة إلى تعلّم كيفية استثمار الوقت والمجهود أثناء العمل.

ويحصل الفائزون على جوائز مالية قيّمة، كما سيتم إدراجهم فى برنامج "ما قبل الاحتضان" الذى يتبع الهاكاثون، وسيتم تقديم الدعم المالى لهم لعرض أفكارهم على الممولين أو رواد الأعمال وتحويلها إلى منتج حقيقى.