915.5 مليون جنيه.. تكلفة مشروعات صرف صحى بـ14 قرية بقنا ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - التقى أشرف الداودى محافظ قنا بمكتبه، اليوم الثلاثاء، بالدكتور مهندس ماهر عبد التواب رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بالمقاولون العرب، إذ تم مناقشة ما يجرى من أعمال تقوم بها الشركة فى نطاق محافظة قنا ضمن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





حضر المقابلة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبده صالح محمد البدرى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة قنا بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. وقال الدكتور ماهر عبدالتواب عقب جولته لمتابعة سير الأعمال بعدد من القرى بأن الشركة تعمل فى 14 قرية من قرى محافظة قنا هى "نجع الشيخ على ونجع سعيد وأبو مناع قبلى وأبو دياب شرق وغرب والعزب والعطيات وفاو غرب وقبلى والسمطا قبلى وبحرى والصبريات ونجع عزوز وصرف صحى الوقف"، موضحا أن الأعمال تشتمل على مشروعات صرف صحى بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 915.5 مليون جنيه.

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