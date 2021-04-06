وفاة القمص كيرلس زغلول كاهن كنيسة العذراء ببنى سويف متأثرا بكورونا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تلقى نظرة الوداع بكنيسته من الساعة 2.30 إلى 4.30 عصراً وستقام صلوات الجنازة الساعة 5 مساءً والصلاة قاصرة على الآباء الكهنة فقط مع الأخذ فى الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية.

وأكدت مطرانية بنى سويف، أنه يمكن للشعب متابعة البث المباشر لصلوات الجنازة على الصفحة الرسمية لإيبارشية بنى سويف للأقباط الأرثوذكس بـ"فيس بوك".