- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تلقى نظرة الوداع بكنيسته من الساعة 2.30 إلى 4.30 عصراً وستقام صلوات الجنازة الساعة 5 مساءً والصلاة قاصرة على الآباء الكهنة فقط مع الأخذ فى الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية.
وأكدت مطرانية بنى سويف، أنه يمكن للشعب متابعة البث المباشر لصلوات الجنازة على الصفحة الرسمية لإيبارشية بنى سويف للأقباط الأرثوذكس بـ"فيس بوك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة القمص كيرلس زغلول كاهن كنيسة العذراء ببنى سويف متأثرا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.