صور.. برلمان الطلائع يزور المعالم السياحية فى الداخلة بالوادى الجديد

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بدأت الفعاليات بزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية ومشروعات الدولة القومية بمدينة الداخلة وزيارة مقابر المزوقة الأثرية التى تعد من أهم المزارات السياحية بالوادى الجديد، وسميت بهذا الاسم لكثرة ألوانها، ووضوح الرسومات، التى تزين جدرانها وتمثل العقيدة المصرية القديمة، وإنها تخص كبار الكهنة فى العصر اليونانى الرومانى، يرجع تاريخها لنهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى بعد الميلاد، وتضم 300 مقبرة محفورة بالصخر الطبيعى.
كما حرص المشاركون على زيارة قرية القصر الإسلامية التى تعد واحة للاستشفاء والعلاج من الأمراض خصوصا الروماتزمية وتشتهر بالعيون الكبريتية التى تشفى العديد من الأمراض، وتعتبر نموذج فريد للآثار الإسلامية، وتتميز القرية باحتفاظها بعددد كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية.
وتعرف المشاركون خلال زيارتهم على محمية وادى الجمال باعتبارها منطقة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، وهى عبارة عن مجموعة وديان من التباب الرملية عليها مخربشات ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، وسميت بذلك لأنه توجد هناك تبة تشبه الجمل، وهى من أبرز المناطق الطبيعية الخلابة فى المحافظة، إذ تنتشر به مساحات الأراضى الخضراء، ووسطها مجموعة من الصخور البيضاء التى تشكلت عبر سنوات كثيرة بفعل عوامل الطبيعة، مكونة أشكال حيوانات الجمال.
وانتقل المشاركون لزيارة آبار المياه الكبريتية العلاجية بربوع واحات محافظة الوادى الجديد، والبالغ عددها 20 بئرا تقريبا منها ما يوجد شمال مدينة الخارجة وشرقها.
كما حرص المشاركين بالمهرجان على زيارة مجمع تمور الوادى الجديد، إذ يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر إذ أنشئ عام 1.960 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة.
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