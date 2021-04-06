”الهجرة” تطلق الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية ”اتكلم عربي”

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تعاون فيها الكتور مدحت العدل، حيث أهدى كلمات الأغنية لوزارة الهجرة، وغنتها الفنانة الكبيرة كارول سماحة، ولحنّها الملحن ميشيل فاضل.

من جانبها وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، شكرها للكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، والفنانة كارول سماحة والمحلن ميشيل فاضل، لتعاونهم في هذه العمل الفني المهم انطلاقا من الحسي الوطني وتقديرا لما تسعى إليه المبادرة من أهداف عدة على رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية في ذلك التوقيت الذي نواجه فيه حرب طمس الهوية، مؤكدة أن مشاركة هؤلاء الفنانين في هذا العمل الفني يضيف بعدا وطنيا وإنسانيا مهما، وتأكيدا على استهداف المبادرة لشبابنا بالخارج، وحرص القيادة السياسية على تعميم المبادرة كي تستفيد منها كافة الدول العربية الراغبة في ذلك، إيمانا بهويتنا ولغتنا المشتركة.

التفاصيل عبر موقعنا :

http://www.emigration.gov.eg/.../Pages/newsdetails.aspx...