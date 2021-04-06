اليوم.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 4665 راكبا إلى دول...

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4665 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير اليوم ، 58 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لندن، أبوجا، باريس، اسطنبول، موسكو، أثينا، برلين، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4665 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.