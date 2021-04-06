/625884/كهربا-يثير-أزمة-جديدة-بالأهلي-بعد-العودة-للتدريبات

عاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وانتظم في تدريبات الكرة الجماعية ظهر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

ومازالت الازمات متواصلة داخل جدران القلعة الحمراء وذلك بسبب اللاعب حيث عقب عودتة إلي التدريبات الجماعية ذهب إلي أحد حفلات اعياد الميلاد المقربة لأحد أصدقاء خارج الوسط الرياضي.

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وكما علم مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسئولو النادي والجهاز الفني غاضبين من تصرف اللاعب بسبب ذلك، وأكد المصدر ان من الممكن أن يكون هذا الموسم الأخير له داخل جدران القلعة الحمراء إذا استمرعلي ذلك النحو.

مجموعة الأهلي

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

النادي الأهلي

فيما أن هذه النتيجة يصبح رصيد الاهلي 8 نقاط ويتأهل رسميا إلى الدور التالي وهو الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد احرازه المركز الثاني في مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا انها لن تغير من وضعه في المجموعة حيث تأهل ايضا النادي التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب.

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، واحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي لاستئناف التدريباته فور عودتة من الخرطوم دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان بعد خوض مباراة المريخ، بينما عاد علي معلول لاعب الفريق من تونس للتدريبات في الجيم للعودة سريعاً للمباريات المقبلة في ظل الضغط الكبير الذي يعيشة الفريق من دوي أبطال إفريقيا والدوري الممتاز ويحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.