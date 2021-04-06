/625885/ميدو-الزمالك-أقصى-طموحاته أن-يكون-مثل-الأهلي

صرح أحمد حسام ميدو بعد قرار إقالتة من منصب المستشار الفني في بيراميدز، والحديث عن نادي القرن وذلك خطاء كبير لمبرر للاعبين عند الهزيمة.

ميدو عبر تطبيق كلوب هاوس: " أن الزمالك حاليا اقصى طموحاته انه يصبح مثل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الكلام عن نادي القرن والمظلومية يمنح مبرر للاعبي الزمالك للهزيمة وتصبح بعد ذلك "شماعة"، مؤكدًا أنه أمر ضرروي النظر إلى الأمام.

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وأستكمل حديثة:”في الأهلي دائماً مصلحة النادي فوق أي مصلحة شخصية، بينما في نادي الزمالك المصالح الشخصية فوق النادي".

وأشار إلى أن فاروق جعفر قاله له " فاروق جعفر ومين قالك اننا عيزين مصلحة الزمالك فيما أن هذه النماذج هم من يعملون داخل النادي

وأختتم حديثة:" مجاملة كانت هي الأكثر عند نادي الأهلي من الزمالك، لكن في وقت وجود مرتضى منصور، بدأ اتحاد الكرة ولجنة الحكامي يخافون من مرتضى عشان "بيديهم فوق دماغهم"، فاصبحت المجاملة متساوية".

أحمد حسام ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن القرار الذي اتخذه الرحيل عن نادي بيراميدز كان منذ 10 أيام، وكان ذلك بعدما أعلن عبر حسابة الشخصي”تويتر”.

ورحل العالمي بعد تولي منصبة داخل بيراميدز بعد مرور أسبوع واحد فقط منذ تولي المهمة الفنية والإعلامية داخل نادي بيراميدز.

ومن ناحيه اخري كان أحمد فتحي حزين بعدم المشاركة مع الفريق مما أغضب اللاعب ليتدخل ميدو في الأمر ويرفض فتحي تدخل المستشار الفني، لتحدث أزمة كبرى للغاية داخل الفريق.

وإلى هنا تنتهي مسيرة ميدو مع بيراميدز بعد 36 يوم تواجد خلالهم على رأس الإدارة الإعلامية للنادي والمستشار الفني.

وخلال الأيام الماضية حدثت مشادة عنيفة بين أحمد حسام ميدو وأحمد فتحي لاعب الفريق بسبب أزمة مع المدير الفني للفريق الأرجنتيني أروابارينا، وتدخل من أجل تصحيح الأوضاع ولكن رفض لاعب الأهلي السابق منه عدم التدخل في هذا الأمر.

اخر مواجهات بيراميدز

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق الرجاء والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الكنفيدرالية.

موعد مباراة بيراميدز

فيما يستعد بيراميدز لمباراة العودة أمام فريق الرجاء والتي من المقرر إقامتها يوم 4/11 في تمام الساعة التاسعة مساءً.