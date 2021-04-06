خاص لـ دوت الخليج: تعرف على أسباب رفض ممدوح عيد تواجد أحمد حسن داخل بيراميدز

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يبدو أن رحيل أحمد حسام ميدو عن بيراميدز وترك منصب المستشار الفني للفريق، سوف يفتح العديد من الملفات خلال الفترة الحالية، والكشف عن الأسرار داخل قلعة السماوي.

ويبحث نادي بيراميدز حاليا، تعيين مستشار فني جديد للفريق، خلفا لـ أحمد حسام ميدو، وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وعدم وجود قابلية من جانب بعض اللاعبين حول تواجد نجم الزمالك السابق داخل النادي.

وينفرد موقع دوت الخليج بتفاصيل الأحداث الأخيرة داخل قلعة بيراميدز، وعن أبرز الأسماء التي كانت مرشحة لتولي منصب المستشار الفني والمتحدث الإعلامي الجديد، عميد لاعبي العالم أحمد حسن.

أحمد فتحي

وبعد رحيل أحمد حسام ميدو، قرر ملاك النادي طرح إسم أحمد حسن، والذي كان متواجدا خلال السنة الأولي لفريق بيراميدز، وقدم نجاحات عديدة مع الفريق، وتدخل ممدوح عيد لمنع إكتمال هذا الأمر بدون أي أسباب واضحة.

ويرى ممدوح عيد أن أحمد حسن لن يتم التعامل معه بكل سهولة نظرا لنجوميتة الكبيرة وتحكمة الكبير داخل الفريق، بالإضافة للموسم الأول الذي كان متواجدا فيه مع الفريق وقت تولي المستشار تركي آل الشيخ للفريق في الموسم الأول.

أحمد حسن

وتنتظر مسئولي بيراميدز الأسماء المرشحة من جانب الإدارة خلال الفترة القادمة من أجل تعيين واحد منهم لمنصب المستشار الفني والمتحدث الإعلامي، خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

لأول مرة.. تعرف على تهديد ممدوح عيد لـ ميدو بشأن أحمد فتحي

رحل أحمد حسام ميدو المستشار الإعلامي لفريق بيراميدز وقدم استقالته، وذلك بعد حدوث أزمة مع أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وينفرد موقع «دوت الخليج» ببعض الأحداث التي حدثت داخل الفريق خلال الساعات الماضية، من مصدر خاص بالنادي، والتي كانت كالصدمة على الجميع، وذلك بعد الأزمة الكبيرة بين أحمد فتحي والمدير الفني للفريق وأحمد حسام ميدو.

بدأت القصة بحديث أحمد حسام ميدو مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق، وعلق على الأزمة في كلمات بسيطة، بأن أحمد فتحي أهم من المستشار الإعلامي والمدير الفني أروابارينا، وأن من يعترض على هذا الأمر يرحل فورا.

ممدوح عيد

يرى ممدوح عيد أن أحمد فتحي من الركائز الأساسية للفريق وأنه مستعد لرحيل المدرب خاصة أن لم يقدم أي شئ يذكر منه خلال الفترة الكبيرة الماضية، وأنه من الصعب إهدار أموال أحمد فتحي ورحيلة عن صفوف الفريق.

أضاف المصدر: "أن أحمد حسام ميدو غضب شديدا بسبب حديث ممدوح عيد بسبب الدفاع على اللاعب، وعدم الوقوف مع المستشار الإعلامي، وقرر ممدوح في ذلك الوقت إتخاذ قرار رحيل ميدو عن الفريق حتي لا يتم تفكيك الفريق سريعا".