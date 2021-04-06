/625889/خسائر-حسن-شاكوش-تقدر-بملايين-بعد-إغلاق-الكافيه

أثار مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، حالة واسعة من الجدل ليشعل غضب المواطنين وخاصة سكان منطقة مدينة نصر، بسبب افتتاحه لأول مشروع له وسط حالة من الزحام والتكدس التي ازعجت المواطنين، حيث قدم الأهالي المتضررة بلاغًا إلى رجال الشرطة يعبرون عن غضبهم من إغلاق الطريق بسبب تواجد العديد من مطربي المهرجانات دون مرعاه الإجراءات الإحترازية، والأصوات العالية التي انبعثت من المكان.

دوت الخليج يرصد خسائر المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد إغلاق المطعم الخاص به الذي لن يتمهل القدر أن يعطيه الفرصة لإفتتاحه.

إغلاق كافيه حسن شاكوش

تحرك رجال الشرطة إلى مقر الواقعة التي تم الإبلاغ عنها، ليكتشفوا العديد من المخالفات وعدم إستيفاء شروط التشغيل، ما أدى إلى إغلاق وتشميع الكافيه بالكامل والقبض على "شاكوش".

استدعت النيابة العامة، أمس، المطرب حسن شاكوش و20 من العاملين معه بالكافيه للتحقيق في القضية، حيث تواجد العديد من المطربيين الشعبيين في محكمة مدينة نصر، من بينهم المطرب الشعبي حمو بيكا، عمر كمال، وشحته كاريكا، لمساندة المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد إلقاء القبض عليه، ومنعت الحرس دخولهم للمحكمة، في ظل تشديد أمني مكثف في سرايا النيابة، ومنع دخول أي شخص لشاكوش.

خسائر حسن شاكوش

دامت التحققيات لمدة 12 ساعة متواصلة، قررت فيها النيابة العامة إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنية، و حجز 19 شخصً أخرين من العامليين معه.

أدلي أحد المتهمون الذي يعمل "بودي جارد" في الكافية أمام نيابة مدينة نصر، أن طبيعة عمله تتطلب تأميين المكان فقط مقابل 300 جنية في الليلة، نافيًا معرفته بعدم وجود تراخيص للكافية، قائلا: "مليش دعوة بحاجة خالص".

الجدير بالذكر، أن تقدر خسائر إغلاق كافيه حسن شاكوش بملايين، حيث تتضمن الافتتاح 6 شاشات عرض، وأجهزة إضاءة وليزر، ولمبات، وديكورات، بالإضافة إلى «عِجل» قام بذبحه أمام المقر، ليضيع ذلك هباءًا.