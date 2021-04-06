/625890/طاقة-النواب-تناقش-اتفاقية-البنك-الدولي-لمشروع-إدارة-تلوث-القاهرة-الكبري

تعقد لجنه الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١١ لسنه ٢٠٢١ بالموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار.

لجنة مشتركة لمناقشة الاتفاقية

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تم مناقشتها في لجان مشتركة من الادارة المحلية والشؤون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشؤن الصحية.

هذا وكانت اللجان النوعية بمجلس النواب، قد ناقشت أمس الاثنين، عددًا من القضايا، حيث وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، على منحة بنك التنمية الأفريقى وإحالتها إلى رئيس المجلس.

اجتماعات أمس

كما قدمت لجنة الصحة، برئاسة النائب أشرف حاتم، توصيات تتعلق بزيادة أعداد مكاتبها بمركز ومدينة السادات للعمل على مدار 24 ساعة، لاستخراج تصاريح للدفن، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء سرور. بالإضافة إلى نقاش حول طلبين إحاطة مقدمين من النائبة سارة النحاس، بشأن وصول معدل نسبة التقزم فى السن تحت خمس سنوات، وطلب إحاطة آخر مقدم من نفس النائبة بشأن خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسب السمنة بين الأطفال.