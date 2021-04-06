/625892/الإسماعيلي-من-يتحدث-على-تفويت-مباراة-المصري-لنا-غير-عاقل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورت": "إيهاب جلال جاء في وقت صعب للغاية لتدريب الفريق، ولكن كل الدعم والثقة للمدرب خلال الفترة القادمة، وأشكر جماهير الإسماعيلي على مساندتها للفريق خلال الفترة الحالية الصعبة والتي سوف يشهد عليها التاريخ، لأن هذا الأمر بمثابة الدعم الكبير للفريق".

وأكمل: "نعاني من إصابات عديدة وكثيرة للغاية داخل الفريق، وعدد المصابين وصل إلي 9، وهو رقم كبير للغاية، وسيعود المصابين خلال الفترة القادمة والبداية ستكون بعبد الرحمن مجدي لاعب الفريق، وأن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق خلال الفترة القادمة، ومن أجل التجهيز لما بعد فترة التوقف في الدوري وستكون 24 يوما".

علاء وحيد

وتابع: "مباراة المصري أمام الإسماعيلي ستكون شرسة للغاية، وهذه المباريات ستكون هامة ولا توجد أي أمور تخص تفويت المباراة لنا من أجل الخروج من دوامة الخسائر التي أصابت الفريق خلال الفترة الأخيرة، ولا يمكن تقبل تواجد الفريق في هذا المركز، ويجب عودة النتائج لنصابها الحقيقي خلال الفترة القادمة".

وأردف: "ملعب الإسماعيلية دائما يمثل الصعوبات لجميع الفرق التي تأتي للعب على هذا الملعب، وأن ما حدث هذا الموسم غير مفهوم، وخسارة الفريق أمام سيراميكا كانت غير متوقعة نظرا لأن اللاعبين قدموا مستوى جيد للغاية، وأتمنى أن تدعم الجماهير الفريق خلال الفترة القادمة، للخروج من هذه الأزمة الكبيرة".

ديربي القناة

واختتم: "بصمات إيهاب جلال ظهرت مع الفريق خلال أول مباراة لنا في بطولة الدوري، وأتمنى أن تساعد اللاعبين المدرب من أجل الظهور والخروج من هذه الأزمة حتى تعود الفرحة والبسمة للجماهير خلال الفترة القادمة".

تواجد الثنائي «الغائب».. قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري في الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسمياعلي عن قائمة الفريق الأصفر لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز، عقب الهزيمة المفاجئة على يد سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الماضية من الدوري بهدفيين مقابل هدف وحيد.

الإسماعيلي والمصري

وشهدت قائمة المباراة تواجد عبدالرحمن مجدي لأول مرة منذ فترة طويلة عقب عودة اللاعب من الإصابة التي لحقت به، وعلم دوت الخليج أن المباراة القادمة ستشهد تواجد اللاعب في تشكيل المباراة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي كالتالي: حراسة مرمى: محمد صبحى - محمد فوزى - محمد مجدى. خط الدفاع : رضوان شريفى - حسين السيد - أحمد كاستيلو - مروان صحراوى - محمد عمار - محمد بيومى - عبد الله جمعة - مصطفى فارس .

خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد حسن - عماد حمدى - نادر رمضان - محمد عادل - محمد صادق - أحمد مدبولى - أرى بابل - عبد الرحمن مجدى - أحمد مصطفى - محمد عبد السميع. خط الهجوم : شكرى نجيب - فخر الدين بن يوسف - شيلونجو .