/625893/الملك-يخرج-من-أزمته-بإعادة-تصوير-مشاهد-عمرو-يوسف-بدون-لحية

صرح أحد العاملين بمسلسل "الملك"، أنه تم التوصول لحل أزمة مسلسل الملك بعد قرار وقفه، لافتًا إلى أنه تم إبلاغه عن تصوير معظم المشاهد الخاصة بشخصية الملك أحمس والذي يجسدها الفنان عمرو يوسف بعد إزالة لحيته.

دوت الخليج يكشف آخر المستجدات التي طرأت حول مسلسل الملك الذي أثار حالة واسعة من الجدل بين الجمهور خلال الساعات الماضية.

إعادة تصوير مسلسل الملك

وأكد، أنه سيتم إعادة تصوير بعض المشاهد التي تحتوي على أخطاء كبيرة، وبذلك يستطيع مسلسل الملك خوض المعركة الرمضانية هذا العام.

اتت هذه الحلول بعد مناقشة تمت منذ ساعات قليلة لحل الأزمة وتفادي الخسائر الناتجة عن إيقافه خاصة بعد إعلان القنوات التي ستعرضه، ما سيتسبب في خسائر إعلانات تقدر بملايين.

مخالفة قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ولكن يبدو أن ذلك الحل مخالفًا لقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أصدرت بيانًا بوقف المسلسل، حيث تم مشاهدة الحلقة الأولى منه، وتبين عدم صحة العديد من التفاصيل التاريخية، التي تتنافى مع الأحداث الحقيقة، وتقرر وقف عرضه لحين انتهاء اللجنة العليا المُشكلة من متخصصين في التاريخ والآثار لحلقات المسلسل كاملة، ومراجعة السيناريو كاملًا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى لعمرو يوسف لدخوله في مثل هذه الأزمة فتسبب العام الماضي في وقف تصوير مسلسل "سيف الله... خالد بن الوليد" بعد دخوله في مشاكل مع مخرج العمل بعد بضعة أسابيع من التصوير في الأردن.

انتشرت الأقاويل آنذاك، أن الفنان عمرو يوسف انسحب من المسلسل، بسبب عدم قدرته على بذل المجهود البدني الذي تتطلبه الشخصية، لكن مصادر داخل الشركة المنتجة أفادت أن عمرو يوسف تعرض للاستبعاد ولن ينسحب.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.