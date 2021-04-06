جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن القطارات هى قطار 32 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة، وقطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة، وقطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة، وقطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية، وقطار 31 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية.
وتقوم هذه القطارات فى نفس مواعيدها الحالية حتى يوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021، ويتم تنفيذ التعديل لها بدأ من يوم الأربعاء الموافق 21-4-2021، على أن تعود جميع القطارات لمواعيدها الحالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14-5-2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل تغيير مواعيد بعض القطارات بمناسبة رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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