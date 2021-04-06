تأجيل تغيير مواعيد بعض القطارات بمناسبة رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن القطارات هى قطار 32 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة، وقطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة، وقطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة، وقطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية، وقطار 31 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية.

وتقوم هذه القطارات فى نفس مواعيدها الحالية حتى يوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021، ويتم تنفيذ التعديل لها بدأ من يوم الأربعاء الموافق 21-4-2021، على أن تعود جميع القطارات لمواعيدها الحالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14-5-2021.