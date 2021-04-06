الكهرباء: لا صحة لخصم الرصيد المتبقى بالعدادات مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقى بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقى بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب فى العداد مسبوق الدفع تتم وفقاً لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد الذى يتم شحنه للرصيد المتبقى بالكارت حتى نفاده تماماً حسب استهلاك المشترك.

وشددت الوزارة على أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقاً للاستهلاك فقط.

وفى سياق متصل، يمكن للمواطنين شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من منافذ الدفع الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر التطبيقات على الهاتف المحمول الذى يدعم خاصية الـ "NFC، وقد تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى أسهم فى القضاء على العديد من المشكلات التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن، وأبرزها مشكلات فواتير الكهرباء، كما ساعد على تحمل المستهلك قيمة الاستهلاك الفعلي فقط لاستهلاكه من الكهرباء، إلى جانب المساهمة فى ترشيد الاستهلاك، حيث تمكن العدادات مسبوقة الدفع المستهلك من معرفة رصيده، ومن ثم يتمكن من خفض الاستهلاك.