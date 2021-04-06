عبد الغفار يستعرض تقريرا حول البنية المعلوماتية بجامعة الجلالة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول الزيارة الميدانية التى قام بها فريق تقنى من وحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لمتابعة أعمال البنية المعلوماتية بجامعة الجلالة.





وأشار التقرير إلى توجه فريق تقنى من وحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة المهندس ناصر الأمير، إلى جامعة الجلالة، لتحسين مستوى خدمات الإنترنت المقدمة داخل الكليات وفى الأماكن السكنية للطلاب، وكذلك متابعة أعمال البنية المعلوماتية بالجامعة.



وأوضح التقرير أن الفريق التقنى للوزارة تفقد مركز البيانات الرئيسى بالجامعة، وتم التأكد من توافر الإنترنت فى المبانى والمدرجات بشكل منتظم، كما تم العمل على رفع سرعة الإنترنت والخدمات الإلكترونية المقدمة، تسهيلا على أبنائنا الطلاب فى متابعة المحاضرات بنظام التعليم الهجين الذى يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه، فضلا عن توفير بيئة تعليمية مناسبة.

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