فيديو.. «الشباب» تستعرض مبادرات مجتمعية بـ6 محافظات للتوعية بكورونا

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمجلس العربى للطفولة والتنمية، اليوم الثلاثاء، عروض المشاركين فى المرحلة الأولى للمبادرات المجتمعية لمدربى البرلمانات وحملات التوعية بفيروس كورونا خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى مارس 2021، بمشاركة 36 مدربا ومدربة من 6 محافظات "القاهرة، الإسكندرية، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط، أسوان"، وذلك فى ضوء اتخاذ الضوابط والإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.





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