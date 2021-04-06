الأوقاف تنهى خدمة إمامين وعامل بمديريتى سوهاج والبحيرة

جدة - نرمين السيد - أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، خدمة كلٍّ من عمر قاسم محمدين حسانين، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، وفتحى عبد الله يوسف، عامل بمديرية أوقاف سوهاج، وعبد الرازق على إسماعيل، إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية. وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتى أوقاف سوهاج والبحيرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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