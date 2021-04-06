جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 إلى الأحد 11 أبريل 2021، حيث يشهد اليوم أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد .





وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : - الثلاثاء 6 أبريل أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، مع نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة. - الأربعاء 7 أبريل أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. - الخميس 8 أبريل أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. ـ الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4 : 6) درجة ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا. - السبت 10 أبريل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد. ـ الأحد 11 أبريل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى 11 أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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