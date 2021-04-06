قيادية بـ مستقبل وطن: مشروعات السيسى ساهمت في زيادة الدخل القومى

وأوضحت نوار، فى بيان لها، أن فترة حكم الرئيس السيسى شهدت تطورات واسعة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث عمل الرئيس السيسى بخطوات سريعة وثابتة على تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة والتى ساهمت فى زيادة الدخل القومى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت أن معدلات النمو المتزايدة هى خير مثال إذ وصل معدل النمو لما يقرب من 6% قبل تأثيرات جائحة كورونا.
وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن إلى أن من بين المشروعات الاقتصادية الهامة إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة مثل منطقة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط ، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة الذى وفر العديد من فرص العمل وأضاف قوة للاقتصاد المصرى، بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حظى بموافقة إدارة صندوق النقد الدولى.
وذكرت نوار، أن هناك تحفيزا لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، كما أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية.
ولفتت نوار، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملف الزراعة، وعمل مشروعات ضخمة من بينها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروع القومى للصوامع ومشروع الاستزراع السمكى لسد الفجوة الغذائية، وتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح، وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعا.
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