/625894/أيمن-يونس-يهاجم-مسئولي-الزمالك-بسبب-إتهام-الترجي-بالتفويت
رفض أيمن يونس نجم الزمالك السابق، ارفض التحدث عن اتهام لاعبين الترجي التونسي تفويت المباراة لصالح فريق المولودية الجزائرية وخروج الزمالك من البطولة.
وقال يونس عبر برنامجه "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لايمكن توجه الاتهامات للاعبي الترجي التونسي وأن يقول البعض إن الفريق به 5 جزائريين وسيفوت المباراة هذا كلام غير مقبول، ماذا سيكون منظرنا عندما يصل إليهم هذا الحديث يجب أن يهتم الزمالك وتقديم الفوز في مباراته المقبلة بدلاً من هذا الحديث الذي ليس له اي معني”.
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وتابع حديثة قائلاً: بعد صعود النادي الأهلي إلي الربع النهائي يحب أن يعيد موسيماني حساباته”.
واختتم: منتخب مصر قد قدم لنا 3 عروض فى اخر مباراتين أحدهم قوى ومميز، لكن انسجام المنتخب أصبح يؤثر بشكل واضح ودرجة التركيز غير متكاملة والاعداد النفسي للمباراة أهم من المباراة.
مجموعة الأهلي
ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة
الأهلي المصري: 8 نقاط
فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط
المريخ السوداني: 4 نقاط
النادي الأهلي
فيما أن هذه النتيجة يصبح رصيد الاهلي 8 نقاط ويتأهل رسميا إلى الدور التالي وهو الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد احرازه المركز الثاني في مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا انها لن تغير من وضعه في المجموعة حيث تأهل ايضا النادي التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب.
والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، واحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90
موعد مباراة الأهلي
ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الزمالك
فيما يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق تونجيث والتي من المقرر إقامتها يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.
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