/625895/عبدالله-أحمد-يطالب-بتوجيه-موازنة-الصحة-لتوفير-المستلزمات-الطبية-وتدريب-العنصر-البشري

طالب النائب عبد الله احمد عبد الله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيه الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة لقطاع الصحة للعام المالى الجديد للنهوض بالبنية التحتية على أن يكون هناك أولويات فى التنفيذ، حيث لتكون المستلزمات الطبية فى مقدمة الاولويات، وعدم النظر لبعض الأمور الفرعية، متابعا:" يجب أن نوجه الاعتمادات المالية فى توفير المستلزمات الطبية العاجلة التى لا غنى عنها فى المستشفيات، ومن ثم يتم الحديث عن الكماليات".

الموزانة العامة ترجمة اهتمام القيادة السياسية بالصحة

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منظومة الصحة تحظى باهتمام كبير خلال السنوات السبعة السابقة، واتضح ذلك من خلال تحسين مستوى الخدمة، والموازنة العامة شهدت ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالقطاع الطبى، ويجب على التنفيذيين أن يحسنوا استغلال الموارد المالية المتاحة، من خلال وضع أولويات فى الاستفادة من هذه المخصصات على أن يتم توفير المستلزمات الطبية وأجهزة الأشعة وكل ما يخص الخدمة الطبية العاجلة والتخصصات النادرة، لتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين.

تدريب العنصر البشري

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن تدريب العنصر البشري من الأولويات أيضا، ويجب أن يتم تخصيص جزء من الاعتمادات المالية لهذا الغرض، لأنه يهدف لرفع الكفاءة وتحسين نوع الخدمة المقدمة، وبالتالي لا غنى عن هذا البند الحيوى، مشددا على ضرورة التحرك فى الموازنة العامة لقطاع الصحة وفقا للأولويات.

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هذا وعقدت اليوم لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة الدكتور اشرف حاتم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب إحاطة خاص لنواب المجلس في الشأن الصحي .

مناقشة طلبات الاحاطة المقدم من السادة النواب:

النائبة سحر صدقي بشأن إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت ونجع حمادي ودشنا. والنائب خالد أبو نحول، بشأن عدم الانتهاء من مستشفى أبو تشت العام بمحافظة قنا. و النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن أسباب الغاء مستشفى حميات مدينة أبو تشت واعتبارها ‏جناح من مستشفى أبو تشت العام رغم الحاجة اليها. والنائب خالد عبدالوهاب، بشأن عدم االنتهاء من الانشاءات القائمة بمستشفى أبو تشت العام .

النائب سيد قاسم، بشأن تعطيل وتوقف جهاز الاشعة المقطعية بمستشفى سفاجا المركزي.

والنائبة إيلاريا سمير جارحي، بشأن عدم الانتهاء من مشروع مستشفى راس غارب المركزي ‏الجديد.

والنائب محمد عبد المقصود، بشأن تأخر افتتاح مستشفى مدينة ارس غارب المركزي الجديد.

والنائب محمد يسرى عباده، بشأن عزم وزارة الصحة والسكان على تغيير الغرض المخصصة من أجله مستشفى الحميات بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة إلى مدرسة تمريض.

والنائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم وضع مدينة دمنهور بخطط التوسع بالمستشفيات منذ ‏50 عاما

والنائبه فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة. ‏ والنائب بلال حامد النحال، بشأن الموافقة على توفير جهاز اشعة مقطعية t.c لمستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة.