تامر حسني ينضم لكتيبة مسلسل "نسل الأغراب"

أعلن المخرج محمد سامي انضمام الفنان تامر حسني لصناع مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021، من خلال غناءه لتتر ورباعيات المسلسل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ظهور تامر حسني ضمن مسلسل نسل الأغراب للمخرج محمد سامي، الذي أعلن تعاقده مع تامر حسني لغناء تتر المسلسل.

تامر حسني يزين مسلسل نسل الأغراب

نشر محمد سامي صورة برفقه السقا وتامر حسني، من داخل مكتبه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام"، وأرفقها مع تعقيب له ليكشف عن مفاجأة غير متوقعة، قائلًا: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول.. النجم الكبير تامر حسني، وش السعد".

اكتشاف تامر حسني للمخرج محمد سامي

تابع سامي حديثه مقرًا بفضل حسني في اكتشافه قائلًا: " اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم وقدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني.. تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايمًا في ضهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

قصة وتفاصيل مسلسل "نسل الأغراب"

ينتمي مسلسل "نسل الأغراب" إلى الدراما الصعيدية، ويجسد أحمد السقا دور غفران الغريب بينما يجسد أمير كرارة دور شقيقه، وتدور أحداثه في إطار من الإثار والتشويق تناول الكثير من المواقف الإنسانية.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد مالك، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد داش، إدوارد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد ومحمد مهران، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

أمير كرارة مع أحمد السقا لأول مرة في الدراما

الجدير بالذكر، أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها النجم أحمد السقا والفنان أمير كرارة في عمل دراميى واحد، الأمر الذي جعل المسلسل محط الأنظار.