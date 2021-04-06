محافظ بورسعيد بلجنة الإدارة المحلية: نعمل جميعًا من أجل مصلحة المواطن.. ولا تعارض بين السلطتين "صور"

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أحمد السجيني يشيد بدور محافظ بورسعيد فى إثراء العلاقة بين السطلة التنفيذية

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى بداية حديثه على حرص المحافظ على الحضور ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وهذا يعكس سعيه إلى إجراء مناقشة موضوعية وموسعة لكل كل المشاكل. كما أشاد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور المحافظ غى إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

محافظ بورسعيد: لا تعارض بين السلطتين

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أنه لا تعارض بين السلطة التنفيذية والتشريعية الممثلة فى مجلس النواب، حيث أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الدولة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تناقش حاليا عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من كلًا من النائب أحمد فرغلى، وأمل عصفور ومحمود حسين، وحسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017، لصالح مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد السيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة.

كما تناقش اللجنه طلبي الاحاطة المقدمين من السيد النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم تركيب خطوط الهاتف األرضي بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشر كة المصرية للاتصالات .

وطلب الإحاطة الآخر خاص بالقرار الصادر من حي غرب بورسعيد، بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة إلي إحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة أعمال الانشاءات