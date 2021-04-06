/625902/تعرف-على-جدول-ترتيب-الدوري-المصري-قبل-مباريات-اليوم

تنطلق عصر اليوم بمباريات الجولة رقم 18 لبطولة الدوري الممتاز، ويلعب غزل المحلة أمام سموحة، ثم يستضيف أسوان فريق إنبي.

موقع دوت الخليج الإخباري

ولعب أمس فريق الإتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، وكانت هذه المباراة في ختام مباريات الجولة رقم 17، وفاز سيد البلد برباعية مقابل هجفين، وكانت هذه المباراة ماراثونية بين الفريقين.

ويستضيف غزل المحلة فريق سموحة عصر اليوم في تمام الساعة الثالثة على ملعب الغزل، ويحتاج كل فريق لمواصلة الانتصارة والتقدم في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

أما المباراة الثانية ستجمع بين أسون ضد نادي إنبي، وتقام المباراة على ملعب بترو سبورت وتنطلق في تمام الخامسة مساء.

وتمكن فريق الإتحاد السكندري التواجد في وصافة جدول الترتيب بعد نهاية مباريات أمس وتحقيق الفوز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:-

1- الزمالك ولعب 14 مباراة وحصد 33 نقطة.

2- الاتحاد السكندري ولعب 17 مباراة وحصد 28 نقطة.

الأهلي والزمالك

3- الأهلي ولعب 11 مباراة وحصد 27 نقطة.

4- المصري البورسعيدي ولعب 16 مباراة وحصد 26 نقطة.

5- بيراميدز ولعب 15 مباراة وحصد 25 نقطة.

6- مصر المقاصة- ولعب 16 مباراة وحصد 25 نقطة.

7- إنبي ولعب 15 مباراة وحصد 24 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا ولعب17 مباراة وحصد 24 نقطة.

9- سموحة ولعب 16 مباراة وحصد 23 نقطة.

10- غزل المحلة- ولعب 16 مباراة وحصد 22 نقطة.

11- الجونة ولعب 15 مباراة وحصد 21 نقطة.

12- أسوان ولعب 16 مباراة وحصد 17 نقطة.

13- المقاولون العرب ولعب 17 مباراة وحصد15 نقطة.

14- البنك الأهلي ولعب 16 مباراة وحصد 14 نقطة.

15- طلائع الجيش ولعب 17 مباراة وحصد 14 نقطة.

الإسماعيلي والمصري

16- وادي دجلة ولعب 17 مباراة وحصد 13 نقطة.

17- الإسماعيلي ولعب 17 مباراة وحصد 11 نقطة.

18- الانتاج الحربي ولعب 16 مباراة وحصد 11 نقطة.

ميدو: الزمالك أقصى طموحاته أن يكون مثل الأهلي

صرح أحمد حسام ميدو بعد قرار إقالتة من منصب المستشار الفني في بيراميدز، والحديث عن نادي القرن وذلك خطاء كبير لمبرر للاعبين عند الهزيمة.

ميدو عبر تطبيق كلوب هاوس: " أن الزمالك حاليا اقصى طموحاته انه يصبح مثل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الكلام عن نادي القرن والمظلومية يمنح مبرر للاعبي الزمالك للهزيمة وتصبح بعد ذلك "شماعة"، مؤكدًا أنه أمر ضرروي النظر إلى الأمام.