/625905/دنيا-بطمة-تتصدر-التريند-بأحدث-جلسة-تصويرية

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حالة واسعة من الجدل بعد نشرها صور عديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مرتدية شورت أسود قصير وتوب أبيض، إلا أن أكثر ما لفت الأنظار إليها هو الوزن الزائد، حيث أصبحت بطمة أكثر امتلاءًا خاصة من الجزء السفلي.

دوت الخليج يرصد صور دنيا بطمة التي أثارت الجدل مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها تصدرت محرك البحث الشهير “جوجل”.

صور دنيا بطمة

سرعان ما تصدرت دنيا بطمة محرك البحث “جوجل” في المملكة العربية السعودية، حيث لاقت العديد من التفاعلات والتعليقات على الصور منها: "بغيت غي نعرف كيفاش غادي تقابلي مع الله، الله يشوف من حالك، متنسايش الحبس قادم"، "بشوفك تتعمدين غل منى السابر"، "إيش الفايدة من إنك تفرجينا سيقانك!"، "وزنك كتر زاد، تستعين لحمل جديد!"، "ما تسيبي نفسك دنيا، بقيتي كتير نصحانة”.

كتبت دنيا بطمة، على الصور، قائلة: "أنتم من محبين فصل الصيف أو الشتاء؟ أنا بعدا أعشق فصل الصيف".

الجدير بالذكر أن دنيا احتفلت مؤخرًا بيوم ميلادها، وخطفت الأنظار بمقطع فيديو رومانسي، كشفت خلاله عن مفاجأة زوجها محمد الترك، ونشرت اللحظات الأولى بعد فتح باب البيت ودخولها الغرفة المزينة بالورود والشموع، والبالونات مع قالب حلوى يحمل صورتها.