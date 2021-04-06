5 أيام من عمل الرئيس..طرق وآثار وزراعة وصناعة ويونسكو (ومازال القوس مفتوحًا)

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افتتاح طرق والاهتمام بالآثار والزراعة والصناعة ولقاءات مع مسئولي اليونسكو، غيض من فيض كثير، يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار أسبوع عمل واحد، ومازال القوس مفتوحًا.

الجمعة 2 أبريل

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع على محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاؤه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارة لكل اتجاه ويشتمل على عدد ٦ كباري سيارات وعدد ٥ كبارى مشاه.

يربط المحور طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يمثل شريان مرورى جديد سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيراً من الوقت، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.

السبت 3 أبريل

السبت الثالث من أبريل كان يومًا ملحميًا لاشك سيقف أمام التاريخ كثيرًا، حيث شهد الرئيس السيسي على مدار اليوم، موكب المومياوات الملكية وانتقاله من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

تأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

الأحد 4 أبريل

تابع الرئيس السيسي، الصدى الكبير الذي تركه موكب المومياوات، استقبل الرئيس السيسي أودرى آزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".

وأكد الرئيس على جهود الدولة المتواصلة لحماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين ولشعوب العالم فى أبهى صورة، مشيرًا إلى أن الدولة تنتهج مسارًا متزنًا ما بين التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة فى مصر.

وفي نفس اليوم، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتحددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وعلى المستوى الدولي، وفيما يخص قضية سد النهضة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الاثنين 5 أبريل

استقبل الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.

ووجه الرئيس السيسي، باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري"، في تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.

وفي نفس اليوم، أعلنت الإعلامية عزة مصطفى استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة إنسانية حرجة لشاب بالقاهرة يدعى إسحاق غالى، المصاب بضمور عضلات وتضخم بالكبد وابنه "أنطونيوس" 5 سنوات مولود بدون قرنية ويحتاج لعملية جراحية عاجلة.

كما اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على آخر مستجدات تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وجهود تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون ما بين الجهات المعنية، وذلك مواكبةً لجهود الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة ذات المردود الإيجابي اقتصادياً وبيئياً وصحياً.

كما وجه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلًا رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجاً.

الثلاثاء 6 أبريل

وفي صباح الثلاثاء 6 أبريل، تفقد الرئيس السيسي موسم الحصاد الزراعي بمشروع "مستقبل مصر" بالصحراء الغربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروع "مستقبل مصر" يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.

وأوضح المتحدث في بيان، أن المشروع يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.