عمر كمال في مسلسل"أحسن أب" بعد أزمته الأخيرة

/625908/عمر-كمال-في مسلسلأحسن-أب-بعد-أزمته-الأخيرة

انتهى الفنان علي ربيع من تسجيل تتر مسلسله الجديد "أحسن أب" الذى يصنف ضمن المسلسلات الكوميدية، والمقرر عرضه خلال دراما رمضان 2021 حصريًا عبر شاشة قناة "الحياة".

دوت الخليج يرصد تفاصيل تتر مسلسل “أحسن أب” بطولة علي ربيع، حيث يعتبر تتر المسلسل العمل الأول لعمر كمال بعد أزمته الأخيرة ومنعه من التمثيل.

تتر مسلسل أحسن أب

يشارك عمر كمال في غناء تتر المسلسل الطفل كريم الحسيني الذي يجسد دور ابن علي ربيع في المسلسل، حيث نشر "ربيع" فيديو مع كريم الحسيني عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، يتفاعلان على الأغنية.

وكتب علي ربيع، قائلًا: " انتظرونا اغنيه أحسن أب ده ولا أيه غناء عمر كمال وكيمو والعبد لله، طبعا اللي عمل الأغنية المبدع صديقي أحمد طارق يحي انتظرونا في رمضان، يارب علي خير".

مسلسل أحسن أب

يواصل حتى الآن فريق عمل مسلسل "أحسن أب" تصوير بعض المشاهد، قبل عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

يصنف المسلسل ضمن الأعمال الدرامية التي ظهرت على الساحة الرمضانية للمرة الأولى التي تتضمن من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، حيث يشارك في بطولته علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، مراد مكرم، جيهان خليل وكريم حسين.

تدور أحداث المسلسل حول إطار اجتماعي كوميدي حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، ويقرر خوض مسابقة أحسن أب، حيث انضم مؤخرًا لأسرة المسلسل الفنان أحمد الشامى، ليقدم لأول مرة دور كوميدي في المسلسل.