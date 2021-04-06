عاجل.. السيسى يشهد موسم حصاد البطاطس وبنجر السكر بمشروع مستقبل مصر

جدة - نرمين السيد - واستفسر الرئيس السيسى من المستثمرين المساهمين فى المشروع عن سير العمل، مؤكدا أنه يزور المشروع بنفسه للوقوف على أية عقبات لتذليلها، مشددا على اهتمامه بنجاح المستثمرين الكامل وتحقيق أفضل إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الرى الحديثة.

وشدد السيسى على اهتمام الدولة بكل احتياجات المستثمرين وتوفير البنية الأساسية اللازمة من مياه وكهرباء وطرق ومحاور وغيرها من خدمات، داعيا المستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم الزراعية.