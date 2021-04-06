سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى يثنى على البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، لوزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز الدور الذى تقوم به المنظمة فى دعم الجهود التنموية لمصر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من خبرات وتقارير المنظمة فى العديد من المجالات، ولاسيما مجال تطوير الإدارة العامة، مع اقتراب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى البرنامج القُطرى الخاص بمصر والجارى وضعه بين الجانبين، حيث أكد السفير علاء يوسف أن مصر تولى هذا البرنامج أهمية كبيرة لكونه يُساهم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وقد أعرب السكرتير العام عن التزام المنظمة بتسريع كافة الإجراءات الخاصة بالبرنامج حتى يتسنى إطلاقه خلال النصف الأول من العام الجارى.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من البرامج والأنشطة القائمة بين مصر والمنظمة، أبرزها برنامج SIGMA القائم بين المُنظمة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تطوير الإدارة العامة، وبرنامج الاستثمار المستدام فى مجال البنية التحتية، خاصة فى مرحلة التعافى ما بعد جائحة كورونا، فضلاً عن جهود سكرتارية المنظمة فى إطلاق التقرير الخاص بالتحول الإنتاجى والتصديرى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وطرح السفير علاء يوسف إمكانات التعاون فى مجال تمكين الشباب باعتباره من المجالات التى تتفق مع الأولويات التنموية المصرية وتوليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً، مدللاً على ذلك بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والذى يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّى المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية فى الدولة، وأثنى السكرتير العام على هذا البرنامج، مشيراً إلى أن المنظمة تهتم بالفعل بمثل هذه المبادرات البناءة، وأنه سيوجه ببحث آليات التعاون مع مصر فى هذا الشأن.

كما أثنى السكرتير العام على الدور الريادى الذى اضطلعت به مصر فى مبادرة المُنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها، مثمناً مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الاجتماع الوزارى للمبادرة، فضلاً عن دورها كرئيس مُشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة التابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة.