صور.. مختار جمعة يستعرض الاستعداد لشهر رمضان مع قيادات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام ستقام وفق الضوابط الاحترازية التى سبق الإعلان عنها عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

كما أكد انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من الأربعاء 7-4-2021 حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأكد على تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم، حيث تتضمن الأنشطة الدعوية الإلكترونية البرامج التالية، برنامج "رؤية للفكر المستنير" لوزير الأوقاف، ويذاع يوميًا على قنوات التليفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم، برنامج "ملتقى الفكر الإسلامى"، ويذاع يوميًا على قناة النيل الثقافية، برنامج "فإنى قريب" من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف، ويذاع يوميًا على قناة النيل للأخبار.

إضافة إلى برنامج "حديث الروح"، على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة، برنامج "مساجد مصر" تقديم شباب أئمة الأوقاف، على القناة الأولى والفضائية المصرية، برنامج "مع الصائمين" لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكترونى، برنامج "أخلاق الصائمين" لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع اليوم السابع الإلكترونى، برنامج "خواطر رمضانية" لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع صوت الأمة الإلكترونى، برنامج "خاطرة رمضان" على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات، برنامج "خاطرة دعوية"، لوزير الأوقاف، ويذاع أربع مرات يوميا.

وتشمل الأنشطة أيضَا الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان، ذكرى يوم بدر، وفتح مكة، وليلة القدر، وبث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل، برنامج "صباحنا مصرى" فقرة عن "المرأة واعظة" على الفضائية المصرية.

حضر الاجتماع الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم، والدكتور أيمن أبوعمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، ومديرى العموم على مستوى الديوان العام.