عاجل.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة استعدادات شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - يذكر أن مدبولى، ترأس أمس اجتماعا لمجلس المحافظين، وشدد الاجتماع على التطبيق الحازم لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة فى أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعى، والسماح بأداء الصلوات فى المساجد، وصلاة التراويح بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف فى صلاة التراويح، بحيث لا تزيد على نصف ساعة، وكذلك عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية.

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