أكاديميون وخبراء: توظيف الذكاء الاصطناعى فى التعليم بات ضرورة ملحة

جدة - نرمين السيد - قال السفير لطفى رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، إن دولته تثمن جهود الأزهر الشريف فى الآونة الأخيرة فى تفعيل التحول الرقمى داخل المنظومة التعليمية بما يسهم فى تخريج كفاءات قادرة على التعامل مع العالم الافتراضى ومواكبة التطورات، وخصوصًا فى ظل ما تشير إليه البحوث العلمية بأن هذا العالم الرقمى يجب أن يكون من يتعامل معه لديه ثلاث مهارات: التواصل والعمل ضمن فريق والتفكير النقدي، والأزهر مؤسسة تستطيع مواجهة التحديات على مر العصور ومنها العصر الرقمى الذى تستفيد منه المؤسسة فى الوقت الراهن.





وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ المصرى، أهمية مؤتمر الأزهر: «تعليم الوافدين والتحول الرقمى.. التطلعات– التحديات»، وعبر عن شكره وتقديره للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لاهتمامه بمثل هذه التطورات بما يعكس الاهتمام الكبير بتعليم الوافدين الذين هم أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة فى الخارج.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا غيرت مفهوم التحول الرقمى من أجل دمجه فى جميع مناحى الحياة من مجرد رفاهية خاضعة لتقديرات الدول إلى أمر حتمى مفروض على الجميع، وأصبح من يتخلف عن اللحاق به يتعثر فى تحقيق التنمية ويجد معوقات كثيرة فى الحصول على تعليم مناسب.

وقال الدكتور محمد الدسوقى، رئيس الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمى، إن تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف يحمل على عاتقه مهام ومسؤوليات ورسالة بناء سفراء للأزهر فى أمور الدين والدنيا بكل أرجاء المعمورة، مؤكدًا أن التحول الرقمى فى تعليم هؤلاء السفراء هو فرصة ذهبية لتعميق مفهوم تأهيلهم وإعدادهم للتفاعل مع العالم بمفهوم عصرى، كما أن القدرة على تسخير آليات التواصل الرقمى فى نشر الدعوة والفكر الوسطى للأزهر سيتيح مساحة زمنية وجغرافية غير مسبوقة لتفعيل دور هؤلاء السفراء.

ودعا الدكتور الغريب زاهر إسماعيل، أستاذ التعليم الإلكترونى بجامعة المنصورة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للتعليم والتعلم الإلكترونى، إلى إنشاء «جامعة الأزهر الافتراضية»، مؤكدًا أن نجاح توظيف الإبداع التكنولوجى والتطور الحادث فى التعليم الإلكترونى وتوظيفه للذكاء الاصطناعى فى عمليات التعليم والتعلم - أمر ضرورى للقدرة على تطوير المجتمعات من خلال فهم الإنسان وبناء مقدراته، حتى يصبح قادرًا على المساهمة فى توظيف الثورة الصناعية الرابعة وتطويرها، ومن ثم قيادة المجتمع التكنولوجى المسيطر على مقدراته والفاعل فى المستقبل العالمى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضى الأول الذي يقعده مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف بعنوان «تعليم الوافدين والتحول الرقمى.. التطلعات – التحديات» تحت شعار «نحو أنموذج جديد فى تعليم الوافدين بالأزهر»، فى الفترة من 6: 8 أبريل 2021م، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى ضوء اهتمام الأزهر الشريف بتعليم الوافدين من خلال تطوير منظومته تطويرًا شاملًا لتواكب العصر.