قبل رمضان.. «كلنا واحد» تواصل توفير السلع بتخفيض 60%

جدة - نرمين السيد - واصلت شوادر ومنافذ مبادرة "كلنا واحد" استقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلق المبادرة لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة، فى أكثر من 750 فرعا بمبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية.





وتوفر مبادرة "كلنا واحد"، سلعا غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، فيما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى خصوصا محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى، وذلك خلال فترة المبادرة.

وكانت وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، قد أطلقت المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

ويأتى ذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كل احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحد من تداعياته.

واتخذت الداخلية كل الإجراءات اللازمة لإطلاق فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير جميع مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية "استراتيجية – أساسية"، و"سلع معمرة وأدوات منزلية، وملابس ومفروشات، ومستلزمات طبية وقائية"، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرا على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.