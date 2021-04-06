بسام راضي: مشروع مستقبل مصر يجعل الدلتا الجديدة مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع مستقبل مصر، الذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الثلاثاء، بالصحراء يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية.

قال بسام راضي، إن المشروع يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل "الدلتا الجديدة" مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.

وأوضح أنه يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.

واستفسر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المستثمرين المساهمين في المشروع عن سير العمل، وأوضح أنه يزور المشروع بنفسه للوقوف على أي عقبات لتذليلها، مؤكدا اهتمامه بنجاح المستثمرين الكامل وتحقيق أفضل إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الري الحديثة.

وشدد على اهتمام الدول بكل احتياجات المستثمرين وتوفير البنية الأساسية اللازمة من مياه وكهرباء وطرق ومحاور وغيرها من خدمات، داعيا المستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم الزراعية.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العمل على إيصال الحاصلات الزراعية للمستهلك بأقل تكلفة،

كما دعا أيضا إلى العمل على خلق مجتمع عمراني جديد حول المشروع يقيم فيه العاملون بالمشروع وأسرهم مع توفير جميع الخدمات اللازمة لهم.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تكلفة الفدان الواحد ليكون صالحا للزراعة تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مما يعني أن تكلفة إضافة مليون فدان هي ٢ مليار جنيه، لافتا إلى أن توصيل المياه في الأرض القديمة يعتمد على الانحدار الطبيعي للتربة، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى طاقة مثل الأرض الجديدة، فضلا عن أننا نقوم حاليا بالعمل على ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها بصورة تضمن أعلى كفاءة لها، وضمان أعلى مستوى من مواصفات الجودة والسلامة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الدولة تسير بخطى متسارعة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة ليس فقط على المدى القصير، وإنما أيضاً المتوسط والبعيد.