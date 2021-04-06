بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من الملفات الهامة. وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع مجلس المحافظين أمس ووجه رئيس الوزراء بالتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان. وشدد رئس الوزراء، على ضرورة تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» وتطبيق الغرامات على المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.