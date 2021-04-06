/625912/القنوات-الناقلة-المفتوحة-لمباراة-ريال-مدريد-وليفربول

يخوض ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب المصري لكرة الدقم، مواجهة هامة أمام ريال مدريد في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى خلالها الريدز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ولذلك يبحث عشاق الكرة العالمية عن القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة ريال مدريد وليفربول.

ويستعرض موقع دوت الخليج القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا. وأعلنت قناة مكسبي العربية المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات نقل المباراة بين ريال مدريد وليفربول،

ويمكنك إستقبال التردد للقناة كالتالي:

تردد القناة : 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معدل التصحيح 4/3.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

بينما أعلنت beIN Sports عن معلق مباراة ريال مدريد و ليفربول، واسندت الشبكة أحداث اللقاء للمعلق التونسي عصام الشوالي عبر beIN Sports 1 HD Premium.

فيما أكدت بعض القنوات الأخرى على مستوى العالم نقل المباراة منها:

RTE Two

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Sky Sport 2 HD Germany

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Voetbal

M4 Sport HD Hungary

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom

Look Sport+ HD

SuperSport Premier Leagu

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب مباراة ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: أليسون. الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون. الوسط: فابينيو، الكانتارا، ميلنر . الهجوم: محمد صلاح، مانى، فيرمينو .

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول

بينما من المقرر أن يدخل ريال مدريد تحت قيادة زيدان مباراة ليفربول الذي يقوده يورجن كلوب في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من : حراسة الرمى: كورتوا. خط الدفاع: ناتشو- فاران - ميندي - مارسيلو. خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو- كروس. خط الهجوم: بنزيما – أسينسيو - فاسكيز.