خاص لـ «دوت الخليج»: أبرز المرشحين لخلافة «ميدو» في بيراميدز

/625913/خاص-لـ-تحيا-مصر-أبرز-المرشحين-لخلافة-ميدو-في-بيراميدز

بالأسماء..

تقدم أحمد حسام ميدو، المستشار الفني السابق لنادي بيراميدز بالاستقالة وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت مع أحمد فتحي والهجوم العنيف من الطرفين.

وينتظر ملاك نادي بيراميدز تحديد الشخص الذي سوف يتولى المسئولية خلفا لميدو خلال الفترة لاقادمة، من أجل المحافظة على هدوء واستقرار الفريق السماوي.

وينفرد موقع دوت الخليج بأبرز المرشحين لخلافة أحمد حسام ميدو داخل بيراميدز خلال الأيام القادمة.

وكان ممدوح عيد رفض في وقت سابق تواجد أحمد حسن عميد لاعبي العالم في هذا المنصب، نظرا لأنه تواجد من قبل مع الإدارة السابقة بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، وأن العلاقة بين الطرفين ليست في أحسن حال.

وقام ممدوح عيد بترشيح 3 أسماء من نجوم كرة القدم المصرية للتواجد في منصب المستشار الفني للفريق خلال الأيام القادمة، تعرف عليهم..

محمد زيدان:-

يعتبر محمد زيدان من نجوم كرة القدم المصرية وخاض العديد من التجارب الأوروبية خلال حياتة الكروية، ولكنه لم يحصل على أي منصب إداري بعد الإعتزال، وقام بالتواجد في تحيليل المباريات عبر شاشات التليفزيون.

هادي خشبة:-

نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بالقلعة الحمراء يمتلك العديد من الخبرات التي تؤهلة للتواجد في هذا المنصب، وكان متواجدا في السنة الأولى لفريق بيراميدز ونال منصب مدير الكرة بالنادي، ومن الممكن تواجده خلال الفترة القادمة.

محمد فضل:-

المفاجأة تأتي في الترشيحات بتواجد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق لاتحاد الكرة المصري وقام بالإشراف على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالقاهرة، ونال الإشادة الكبيرة خلال الإخراج الرائع للبطولة، وله دعم كبير من جانب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

خاص لـ دوت الخليج: تعرف على أسباب رفض ممدوح عيد تواجد أحمد حسن داخل بيراميدز

يبدو أن رحيل أحمد حسام ميدو عن بيراميدز وترك منصب المستشار الفني للفريق، سوف يفتح العديد من الملفات خلال الفترة الحالية، والكشف عن الأسرار داخل قلعة السماوي.

ويبحث نادي بيراميدز حاليا، تعيين مستشار فني جديد للفريق، خلفا لـ أحمد حسام ميدو، وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وعدم وجود قابلية من جانب بعض اللاعبين حول تواجد نجم الزمالك السابق داخل النادي.

وينفرد موقع دوت الخليج بتفاصيل الأحداث الأخيرة داخل قلعة بيراميدز، وعن أبرز الأسماء التي كانت مرشحة لتولي منصب المستشار الفني والمتحدث الإعلامي الجديد، عميد لاعبي العالم أحمد حسن.

وبعد رحيل أحمد حسام ميدو، قرر ملاك النادي طرح إسم أحمد حسن، والذي كان متواجدا خلال السنة الأولي لفريق بيراميدز، وقدم نجاحات عديدة مع الفريق، وتدخل ممدوح عيد لمنع إكتمال هذا الأمر بدون أي أسباب واضحة.

ويرى ممدوح عيد أن أحمد حسن لن يتم التعامل معه بكل سهولة نظرا لنجوميتة الكبيرة وتحكمة الكبير داخل الفريق، بالإضافة للموسم الأول الذي كان متواجدا فيه مع الفريق وقت تولي المستشار تركي آل الشيخ للفريق في الموسم الأول.