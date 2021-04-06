قائمة جميع مسلسلات رمضان 2021 كاملة

يشارك العديد من الفنانيين في السباق الرمضاني 2021 بأعمال درامية مميزة، و يسابقون الزمن لإنهاء أعمالهم قبل بدء الشهر الكريم.

دوت الخليج يستعرض قائمة بأهم المسلسلات الدرامية التي تخوض السبق الرمضاني، والمتوقع أنها ستحظى بإهتمام الجمهور.

مسلسل الأختيار 2

ينتظر الجمهور مسلسل الأختيار 2 ليتابعون أحداث أكثر و معلومات تاريخية عن رجال الجيش والشرطة، حيث حاز الجزء الأول من المسلسل على نجاح كبير و إعجاب من الجمهور، ليكون الجزء الثاني من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويشاركهم في دور البطولة كلًا من محمد فراج واسماء أبواليزيد وأحمد شاكر وأحمد داش ومحمد علاء وهادي الجيار وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يتمحور المسلسل حول قصص شهداء وزارة الداخلية ورجال من القوات الملسحة أثناء مقاومتهم للعمليات الأرهابية، وتركز على قصة الشهيد البطل الضابط محمد المبروك والذى تم استشهاده على يد العناصر التكفيرية عام ٢٠١٣، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة نصر، وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن استشهاده.

مسلسل نسل الأغراب

يدور المسلسل حول الصراع الدائم بين البطلين أحمد السقا و أمير كرارة في ضوء درامي اجتماعي يجسد قصة من قصص الصعيد المصري، ومن المقرر عرض المسلسل على فضائية قنوات " اون".

مسلسل "نسل الأغراب" على الرغم من الانتاجية الضخمة للمسلسل إلا أن هناك العديد من الانتقادات التي طالته بعد طرح الملصق الاعلاني للبرومو وظهور الأبطال بشكل مخيف على غير المعتاد من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، ويشارك ايضًا في بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

مسلسل هجمة مرتدة

في ضوء ملفات المخابرات المصرية، يقدم الفنان أحمد عز بالتعاون مع الفنانة هند صبري في مسلسل هجمة مرتدة، حيث يعد عودة درامية للفنان احمد عز بعد غياب عاميين منذ مسلسل "ابو عمر المصري"، و عودة للفنانة هند صبري بعد اخر أعمالها الدرامية "حلاوة الدنيا"، و يشارك في العمل كلاً من هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي وغيرهم من النجوم ، و ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب وأحمد أنور، وتأليف باهر دويدار.

مسلسل ضد الكسر

تستعد الفنانة نيللي كريم في رمضان 2021 لطرح مسلسل "ضد الكسر" بعد النجاح الكبير الذي حققة مسلسل “بـ 100 وش" ، و من المتوقع تصدر مسلسلها هذا العام أيضًا بعدما لقي البرومو الخاص بالمسلسل اعجاب الجمهور منذ طرحه على "اليوتيوب"، معربين عن تشوقهم لمشاهدة المسلسل الذي من المقرر عرضه على قناة CBC.

ويشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

مسلسل موسي

يستمر الفنان محمد رمضان على نفس الوتيرة في كل عام، حيث يفاجأ جمهوره دائمًا بأعمال مميزة تخلق حالة من الضجة بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي حول أحداث المسلسل.

ومن المتوقع أن مسلسل "موسي" لمحمد رمضان يتصدر الترند كعادته، وتدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، ويشاركه في البطولة الفنانة سمية الخشاب، وعبير صبري ،حمدي الوزير، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومن المقرر أن المسلسل سيعرض على قناة "دي أم سي".