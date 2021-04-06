/625915/تصرف-الخميس-المقبل-بشرى-لأصحاب-النفقة-قبل-رمضان

يبدأ بنك ناصر في صرف النفقة الخميس المقبل، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله بالخير على الأمة الإسلامية والعربية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي: إنه سيتم تقديم موعد صرف النفقة من البنك إلى الخميس المقبل وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم وذلك في إطار تخفيف العبء على مستحقي النفقة .

وأوضحت في بيان، أن البنك يقدم الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية و التكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذة الفئات و توفير الحاجات الاساسية لها.

وأضافت القباج، ومنها صندوق نظام تأمين الاسرة الذي يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقه عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة أو الابناء و الوالدين و الصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يكون عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض و الذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الامر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

من جانبه، أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 72 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة ، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 28/2/2021 ، 417 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 262 ألف حكم قضائي .

وأوضح حسب بيان الوزارة، أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 96 فرعا او الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري.

واستطرد : كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري وذلك حرصا علي سلامة العملاء ، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .