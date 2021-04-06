/625916/اللواء-عادل-الغضبان-تنسيق-بين السلطتين-التشريعية-والتنفيذية-واهدافنا-واحدة

وجه أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية الى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قائلاً أن المحافظ حريص على الحضور أمام اللجنة، لمناقشة طلبات الاحاطة للنواب والرد عليها، مشيدا بحرص المحافظ على إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

جاء ذلك في بداية اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بمحافظة بورسعيد،أحمد فرغلى، أمل عصفور، محمود حسين، حسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع فى بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة.

أكد اللواء عادل الغضبان، أن أهداف السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تختلف، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تعارض فى المهام الموكلة لمجلس النواب أو محافظة بورسعيد أو الجهات التنفيذية فى الدولة لأن الجميع يعمل لصالح مصر.

و تناقش اللجنه طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلى، بشأن: عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضى بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعى، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشر كة المصرية للاتصالات، وطلب الإحاطة الآخر خاص لقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة إلى إحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة بزيادة أعمال الإنشاءات.