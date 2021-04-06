/625917/رابح-ماجر-الزمالك-سيكون-له-بصمه-في-بطولة-إفريقيا-مع-الأهلي

أكد رابح ماجر نجم الكرة الجزائرية المعتزل، ان مباراة المولودية أمام الترجي التونسي في غاية الصوبة، وان شيكابالا لاعب الزمالك لديه مهارات عديده.

وقال ماجر في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم": "مباراة المولودية الجزائريةأمام فريق الترجي التونسي في قمة الصعوبة والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل”.

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وأضاف: "لن يكون هناك عواطف فالفريقين يرغبون في الفوز الترجي لديه دافع قوي وذلك بسبب ان اللقاء علي ارضة، بينما يرغب المولودية الجزائرية في الفوز ولدية رغبة كبيرة”.

وأستكمل حديثة قائلاً: "اتمني فوز فريق المولودية، التنرجي لديه دافع وطموح في الفوز لانه يلعب علي أرضة.

وأضاف: " أن محمود شيكابالا لاعب الزمالك ذات مهارات عاليه لقد أكتشفتة في مباراة النهائي الإفريقي التي جمعت بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي وأحرز هدفاً مميز جداً”.

وتابع: "الزمالك فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين وعلى رأسهم شيكابالا، نحن لانعتاد علي هزيمة الفرق الجزائرية في الجزائر وكانت مفاجأة كبيرة بفوز الأبيض على المولودية، الفريق يمر بظروف في غاية الصعوبة

وأختتم حديثة قائلاً: "الزمالك سيكون له بصمه في هذه البطولة مع النادي الأهلي".

موعد مباراة الزمالك

فيما يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق تونجيث والتي من المقرر إقامتها يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

و تلقي خساره نادي الزمالك من الترجي في الجولتين الثالثة والرابعة وابتعدت فرص التأهل، لكنه عاد وانتصر على المولودية في الجولة الخامسة وأحيا الأمل من جديد.

محموعة الزمالك

1- الترجي التونسي 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر 8 نقاط.

3- الزمالك 5 نقاط.

4- تونجيت السنغالي 4 نقاط.

ترتيب الدوري الممتاز

فيما يحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، حيث يرغب في حصد بطولة الدوري متفوقاً علي غريمه التقليدي الأهلي والذي يحتل المركزالثاني في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وتقام أولى مباريات اليوم بين غزل المحلة وسموحة.