/625918/منال-سلامة-تروي تفاصيل-تعرضها-للتحرش-وحيلتها-الدفاعية-منذ-الصغر

كشفت الفنانة منال سلامة، عن العديد من أسرار حياتها الفنية والشخصية لتثير حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصة تعرضها للتحرش.

دوت الخليجيكشف أبرز تصريحات الفنانة منال سلامة التي خطفت الأضواء، حيث باتت حديث منصات السوشيال ميديا.

أبرز تصريحات منال سلامة

أكدت الفنانة منال سلامة، أنها تحرص على التعامل بشخصيتها الطبيعية، قائلة: “لا أتعامل كوني مذيعة، ولكن أنا منال سلامة التي تجلس مع ضيوفها تناقشهم في مواضيع تهم الجمهور.. وأحب الفقرة الدينية في برنامجي لأنها تناقش علاقة الجار بجاره والزوج بزوجته وأولاده”.

وتابعت “سلامة”: “لم أستعين بنصائح عمرو أديب أو لميس الحديدي بل أتعلم من مشاهداتي لجميع الإعلاميين.. أظهر بشخصيتي الفنانة منال سلامة وليست الإعلامية”.

قصة تعرض منال سلامة للتحرش

تعرضت الفنانة منال سلامة، للتحرش مرتين في سن الطفولة، ففي المرة الأولى كانت تبلغ من العمر 6 أعوام والمرة الثانية كانت تبلغ 12 عامًا، قائلة: “سبب هذا التصريح صدمة كبيرة بين جمهوري واندهش الكثيرون من أن يخرج هذا التصريح من فنانة ولكن أنا في النهاية إنسانة”.

حيلة منال سلامة لتصدي التحرش

قالت الفنانة منال سلامة أثناء تقديمها برنامح "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنها كانت تسمع من صديقتها في المدرسة عن تعرضهن للتحرش، حتى وضعت في ذلك الموقف وتعرضت للتحرش في الأتوبيس، حينما كان عمرها في ذلك الوقت لا يتعدى 12 عامًا، وفى تلك اللحظه قررت أن تحمى نفسها من التحرش من خلال وضع دبوس بين إصبعها وتضع يدها خلف ظهرها، بحيث إذا اقترب منها أحد يصيبه شكة الدبوس ويبتعد.

وأكدت "سلامة"، أن هذه الحيلة الدفاعية التي قامت بها حيلة دفاعية ناجحة ساعدتها على حماية نفسها، حيث انتشرت مؤخرًا تدريبات الدفاع عن النفس وتهافت الفتيات عليها بشكل كبير لتعلم فنون القتال والدفاع لمواجهة التحرش.

وأضافت "منال": “كشفت تفاصيل تجربتي كي يستفيد منها الآخرون ويحمون أبنائهم..حرصت على مناقشة هذه التفاصيل في برنامجي كي أقدم توعية للجمهور ولأبنائهم..أتمنى أن ينشغل كل شخص بحياته ويترك الآخرين في سلام وألا يغتابهم أو يتدخل في شؤونهم الخاصة”.